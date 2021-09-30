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Fenerbahçe – Olympiakos: 0-3 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi  Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu.

30 Eylül 2021 Perşembe 23:17
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Fenerbahçe – Olympiakos: 0-3 

Bu sonuçla Olympiakos grubunda puanını 6’ya yükseltirken, Fenerbahçe 1 puanda kaldı.

2’nci dakikada Szalai’nin kafa ile indirdiği topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

6’ncı dakikada Olympiakos mücadelede öne geçti. Masouras’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tiquinho’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8’inci dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın vuruşunda top yan filelerde kaldı.

25’inci dakikada Osayi-Samuel’n ara pasında sağ kanatta korner çizgisine inen Pelkas’ın ortasında topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27’nci dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vaclik’te kaldı.

35’inci dakikada Masouras’ın pasında topla buluşan Mohamed Camara’nın penaltı noktasından vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

45+’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

56’ncı dakikada Szalai’nin savunma arkasına pasında topla buluşan Pelkas’ın ceza sahası içinden vuruşunda kale direği içine çarpan meşin yuvarlak diğer direğin dibinden dışarı çıktı.

58’inci dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara’nın vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

63’üncü dakikada Olympiakos farkı 2’ye çıkardı. Soldan topla ceza sahası içine Tiquinho, Novak’tan sıyrıldıktan sonra pasını Aguibou Camara'ya verdi. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Masouras meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

68’inci dakikada Olympiakos farkı 3’e çıkardı. Tiquinho’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aguibou Camara'nın vuruşunda top kaleci Altay’dan oyun alanına döndü. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Masouras’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

83’üncü dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras’ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Altay gole izin vermedi.

Mücadele 3-0 Olympiakos üstünlüğü ile sona erdi.

GUSTAVO VE MERT HAKAN’A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos maçında yerini Zajc’a bırakan Gustavo ve Meyer’e bırakan Mert Hakan’a ıslıklı tepki gösterdi. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında oyundan çıkan Gustavo’nun yerine Zajc dahil oldu. Bu sırada tribünlerde yer alan bazı sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken bazı taraftarlar ise alkışlayarak destek oldular. Mert Hakan’ın yerine ise Meyer oyuna dahil oldu. Taraftarlar Mert Hakan’ı ıslıkla protesto etti. Mert Hakan ise alkışlayarak karşılık verdi.

ALTAY’A ALKIŞ

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarlarca alkışlandı. Olympiakos karşılaşmasında kalesinde 3 gol görmesine rağmen tribünlerde yer alan taraftarlar, etkin kurtarışları sebebiyle Altay Bayındır’ı alkışladı.

TARAFTARLAR TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Sarı lacivertli taraftarlar Yunanistan ekibi Olympiakos’a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen oyuncuları tribünlere çağırdı ve alkışlarla destek verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeOlympiakosFutbol
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