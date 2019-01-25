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Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. 

Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. 

25 Ocak 2019 Cuma 10:45
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Fenerbahçe kupaya veda etti

18'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Valbuena ortaladı. Ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top auta gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişe Fenerbahçe atağında Valbuea'nın arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Şener'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

29'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Ümraniyespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Slimani'nın kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

43'üncü dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Skrtel'in önüne düştü. Slovak yıldızın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

51'inci dakikada Volkan mutla gole izin vermedi. Sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Recep Aydın'ın ortasında Atabey'in röveşatasını Volkan Demirel çizgiden çıkardı.

52'nci dakikada Ümraniyespor bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Yasin'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada Martin Skrtel, Atabey Çiçek'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, Skrtel'i kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

84'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı. Arka direkte müsait durumdaki Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

89'uncu dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Leandrinho'nun şutunda top kaleci Volkan'ın sağından filelere gitti: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Ümraniyespor bir üst tura adını yazdırdı.a

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporFenerbahçe
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