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Fenerbahçe kupada final istiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 20:45’te başlayacak maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kupada ilk maçı 2-1 Trabzonspor’un kazanmasına karşın sahasında baskı kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, adını finale yazdırıp kupa hasretine son vermek istiyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 14:01
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Fenerbahçe kupada final istiyor

İSTANBUL - Yapılan çalışmalarda ve toplantılarda Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, ligi ilk 4 içinde bitirme şansları olsa da hedefin sahalarında Trabzonspor’u mağlup ederek finale çıkmak, sonrasında ise kupayı müzelerine götürmek olduklarını kaydettiler. Takımı bu doğrultuda motive edip hazırlıkları sıkı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertli ekipte zorunlu rotasyon da kaçınılmaz hale geldi.

Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle, Max Kruse ise sakatlığı bulunmasından dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

HASAN İLE VE VEDAT DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de sakatlığı son bulan Vedat Muriç ile Hasan Ali  Kaldırım, Trabzonspor karşılaşması ile 11’de görev alacak.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Vedat Muriç, Süper Lig’de oynanan Kayserispor mücadelesine 65’inci dakikada Ferda Kadıoğlu’nun yerine dahil olmuştu. Sakatlığını tamamen atlatan Kosovalı futbolcu, kupada yarın oynanacak Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de yer alacak. Kayserispor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Hasan Ali Kaldırım da Trabzonspor karşılaşmasında görev alacak.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar’ın Trabzonspor maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Altay- Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Rodrigues, Ferdi, Mehmet Ekici, Vedat”

SAKAT: Max Kruse

CEZALI: Ozan Tufan

DHA

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Fenerbahçe Kupada Final IstiyorZiraat Türkiye Kupası
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