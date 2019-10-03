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Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:57
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Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu

ANTALYA - Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak. Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek Antalyaspor'da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Antalyaspor'da sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine de Chico'ya görev vermesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ile Antalyaspor
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