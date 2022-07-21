Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11’inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.