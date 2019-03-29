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Fenerbahçe, Eskişehirspor'u yendi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Eskişehirspor'u rahat geçti

Fenerbahçe, Eskişehirspor'u yendi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Eskişehirspor'u rahat geçti

29 Mart 2019 Cuma 09:35
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Fenerbahçe, Eskişehirspor'u yendi

İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin gollerini 34'üncü dakikada Jailson, 55'inci dakikada Roberto Soldado ve 69 ile 75'inci dakikalarda İsmail Köybaşı kaydetti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk, Victor Moses, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado ilk 11'iyle çıktı. Milli takımlarında forma giyen oyuncular bu maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 7 Nisan Pazar günü karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEskişehirspor
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