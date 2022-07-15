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Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü

15 Temmuz 2022 Cuma 14:29
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarınna yarın yapacağı idmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDinamo Kiev
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