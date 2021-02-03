Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1514
ALTIN
423.474
DOLAR
7.1700
STERLİN
9.7787
EURO
8.6149
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı konuk edeceği derbiye odaklandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:28
8 Okunma
Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi

İSTANBUL - Ligde son 9 maçtan 8'inde galip, 1'inde ise beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertli ekip, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray derbisinden de 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Sezon başı ve devre arasında yapılan önemli takviyelerle kadro derinliği ve kadro kalitesini yükselten Fenerbahçe, takım olgusu ve arkadaşlık bağlarını da son zamanlarda güçlendirdi. Ligde dün zorlu Atakaş Hatayspor engelini de aşan lider, gözünü Galatasaray maçına çevirdi.

9 MAÇTA 22 GOL ATTI, KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ

Süper Lig'de son 9 maçtaki performansıyla liderlik koltuğuna oturan Erol Bulut'un takımı, gol yollarındaki etkinliği ve savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Söz konusu periyotta 22 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Medipol Başakşehir'e 4, Kasımpaşa'ya 3, Aytemiz Alanyaspor'a 2, BB Erzurumspor'a 3, MKE Ankaragücü'ne 3, Demir Grup Sivasspor'a 1, Hes Kablo Kayserispor'a 3, Çaykur Rizespor'a 1 ve dün Atakaş Hatayspor'a 2 gol atan sarı-lacivertliler, Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Hatayspor'un 1'er golüne engel olamadı.

KİLİT İSİM MESUT ÖZİL

Teknik direktör Erol Bulut'un Hatayspor maçının 77'inci dakikasında oyuna dahil ettiği Mesut Özil, Galatasaray maçında kilit rol oynayacak.

Sarı-lacivertli forma ile dev derbide görev almak için sabırsızlanan yıldız futbolcu, yükleme antrenmanlarının ardından Hatayspor maçından önce dinlendirilmişti. Antrenman eksiği olmamasına rağmen maç eksiği bulunduğu için yoğun bir antrenman programı uygulanan Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasında hayalini kurduğu formayı sırtına geçirdi. Mücadelenin 77'inci dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Özil rüyasını gerçekleştirirken arkadaşlarına da uyum sağladığı görüldü. Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki ilk derbi havasını soluyacak Mesut Özil'in, sarı-lacivertlilerin zafer planının merkezinde olması bekleniyor.

GUSTAVO YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Diğer taraftan, Hatay deplasmanında sakatlanan Fenerbahçe'nin önemli kozlarından Luiz Gustavo da derbiye yetiştirilmeye çalışılacak. Takım arkadışı Ozan ile çarpıştıktan sonra rakibin müdahalesi ile yerde kalan Brezilyalı futbolcunun MR'ı çekildi. Sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Gustavo'nun tedavisine başlandığı ve Galatasaray maçına yetiştirileceği bildirildi.

İRFAN CAN FORMA GİYEMEYECEK

Ezeli rakiplerin derbiden önce karşı karşıya geldiği konu Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin transferi olmuştu. Nefes kesen yarışta İrfan Can'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, taraftarlarının yüzünü güldürmüştü. Ancak yıldız orta saha, sakatlığı nedeniyle derbide yeni takımıyla sahaya çıkamayacak. Ligin 21'inci haftasında Başakşehir ile çıktığı Rizespor maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde oluşan yırtık sebebiyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağı bildirilen İrfan Can Kahveci, dev randevuda sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDerbiZafer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi
Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi
Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI
BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI
Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi
Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi
Eski Başkan Mestan’dan Ali Akman açıklaması Geldi..
Eski Başkan Mestan’dan Ali Akman açıklaması Geldi..
Basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları kuraları çekildi
Basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları kuraları çekildi
Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda
Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda
Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı
Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma