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Fenerbahçe'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:39
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Fenerbahçe'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden kulübün avukatlarından Naim Karakaya tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Sözde Şike Davası’nda beraat kararının onanmasını talep etti" ifadesi yer aldı.

Gelişen olaylar ve bundan sonra yaşanacak süreçle ilgili bilgi veren Kulüp Avukatı Naim Karakaya, şunları söyledi:

"3 Temmuz Sözde Şike Davası’nda Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aziz Yıldırım ve arkadaşları için verilen berat kararını onanmasını talep etti. Bundan sonra son sözü söyleyecek olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararını bekleyeceğiz. Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu Yargıtay Savcısının görüşüne uygun olarak beraat kararlarını onadığı takdirde 3 Temmuz Davası beraatla sonuçlanması kesinleşmiş olacak. Beraatler kesinleşmiş olacak. Bu davanın sonuçlanmasında, savcının bu konudaki görüşü son derece önemli. Çünkü bizim devam etmekte olan Fenerbahçe’ye Kumpas Davası açısından da son derece bağlantılı sonuçları doğabileceğini düşünüyoruz. 

Zira bu süreçte açılan Kumpas Davası’nda bu soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinin, emniyet amirlerinin, memurlarının ve sürece dahil olan diğer kişilerin aslında Fethullahçı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu soruşturmayı bu amaç çerçevesinde yürüttüklerini ve 3 Temmuz sanıklarına iftira atıldığını, hukuka aykırı telefonların dinlendiğini, özel hayatlarının hukuka aykırı deşifre edildiğine ilişkin dava 17 Mayıs’tan beri İstanbul Silivri’de devam etmekte ve 4 Haziran’a kadar sürecek. 

Bu yönüyle, bu davada 3 Temmuz davasında verilen beraat görüşünün, beraatın onanması konusundaki görüşün bizim Fenerbahçe’ye Kumpas Davası için de bir ışık olacağı ve buradan, bu yeni dosyadan Fenerbahçe Kumpas Dosyası’ndan bir mahkumiyet kararı çıkabileceği ile ilgili hukuki beklentilerimiz yükselmiştir. Biz 4 Haziran’da bu dosyanın da sonuçlanıp sanıkların 3 Temmuz sürecinde rol alan örgüt mensubu olan olmayan ama hukuka aykırı hareket eden tüm sanıkların cezalandırılacağı ve böylece hukuki bir sürecin mağdurlarının beraatlerinin kesinleşeceği ve bu sürece sebebiyet veren faillerin de mahkum olacağı bir süreci yakın bir tarihte yaşayacağımızı ümit ediyorum. Biz 4 Haziran günü 3 Temmuz sürecini planlayan ve uygulayan faillerin cezalandırılmasını bekliyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcılığıFenerbahçeAziz Yıldırım
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