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Fenerbahçe'den yalanlama

Fenerbahçe'den 'Obradovic' yalanlaması

Fenerbahçe'den yalanlama

Fenerbahçe'den 'Obradovic' yalanlaması

17 Kasım 2019 Pazar 12:44
8 Okunma
Fenerbahçe'den yalanlama

İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada; Obradovic'in görevinin başında olduğunu ve yönetimin kendisine desteği ile takımın yeniden başarılı günleri yaşayacağını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeObradovic
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