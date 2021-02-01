Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1487
ALTIN
435.156
DOLAR
7.2588
STERLİN
9.9690
EURO
8.7999
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
Gemi satışı ilanı düzeltildi
Gemi satışı ilanı düzeltildi
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
9 Okunma
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer bedeliyle ilgili KAP'a açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV, ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak azami 1 milyon Euro+KDV bonus bedeli ödeneceği kaydedildi. Yıldız oyuncunun başka kulübe transferi durumunda ise 11 milyon Euro'yu aşan tutarın yüzde 20+KDV'sinin turuncu-lacivertlilere ödeneceği duyuruldu.

İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.

Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeIrfan CanTransferFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor'a Hollandalı forvet
Kayserispor'a Hollandalı forvet
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralandığını açıkladı
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 1-0 
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 1-0 
Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor
Gaziantep FK - Galatasaray: 1-2
Gaziantep FK - Galatasaray: 1-2
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı
Kampı tamamlayan Bursaporlu futbolcular Bursa'ya döndüler
Kampı tamamlayan Bursaporlu futbolcular Bursa'ya döndüler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma