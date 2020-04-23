Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart'...
Kaan Taşaner ile röportaj
Kaan Taşaner ile röportaj
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor”
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı...
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, stat tribününe astığı özel fotoğraf ile kutladı. Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafı, bugüne dek sarı-lacivertlilerin stadına asılan en büyük pankart olarak kayıtlara geçti.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:22
0 Okunma
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişlik, 35 metre yükseklik ve  520 kg ağırlığında hazırlanmış pankartını; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü'ne astı. Bu özel fotoğraf bugüne dek Fenerbahçe'nin stadına asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti.

Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren; 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stada asılan pankartın önünde, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman (9) ve Zeynep Canpolat'ın (7) yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı.

Video çekiminde Zeynep, "Ey Büyük Atatürk! Bugün 23 Nisan! Bizler, bugünün çocukları yarının geleceğe yön verecek büyükleriyiz. Senin ışığında, geleceğe umutla bakar gözlerimiz!" derken; Atamıza duygularını dile getiren Can da "Bizlere armağan ettiğin dünyada eşi olmayan bayramımızı ve Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını kutlamak için, Fenerbahçemizin ve ülkemizin geleceği olarak buradayız!" diye haykırdı.

Başkan Ali Koç da yaptığı konuşmada; "Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur... Bu fotoğraf; Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan Meclisimizin açıldığı gün... Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet!" dedi.

Başkan Koç ile Zeynep ve Can, Atamıza "İzindeyiz, ilelebet" diyerek sözlerini tamamladı.

8 ÜLKE VE 61 ŞEHİRDEKİ ÇOCUKLARDAN MESAJ

#Aydınlık100ümüz videosunun sonunda; bir haftadır 8 farklı ülke, 61 farklı şehirden kulübe ulaştırılan 3338 adet 23 Nisan videosunun kolajı yer aldı. 23 Nisan'a özel olarak stada asılan Ulu Önder'in fotoğrafının yer aldığı dev pankartın, Fenerbahçe'nin gelecek nesillere gururla miras bırakacağı Atatürk bağlılığının bir simgesi olacağı vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazi Mustafa Kemal AtatürkFenerbahçe23 Nisan Kutlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı
Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum
UEFA, liglerin tamamlanmasını istedi
UEFA, liglerin tamamlanmasını istedi
Mesut Özil, maaşının kesilmesini istemiyor!..
Mesut Özil, maaşının kesilmesini istemiyor!..
Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi
Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs
İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı