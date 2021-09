Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 1-1 

2’nci dakikada Gradel’in pası ile ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Yatabare’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

6’ncı dakikada Mesut’un sol kanattan pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi, pasını arda direkteki Rossi’ye çıkardı ancak Uruguaylı futbolcu topa yetişemedi.

12’nci dakikada Mesut’un pasında topla buluşan Rossi rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Uruguaylı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

18’inci dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23’üncü dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Gustavo’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Rossi, pasını altıpas noktasına çıkardı. Yaşanan karambolde top önünde bulan Osayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42’nci dakikada kaleci Altay’ın müdahalesi ile Sivassporlu futbolcu Henrique, yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, daha sonra VAR incelemesinde bulundu. Özkahya, penaltı noktasını gösterirken kaleci Altay’ı sarı kartla cezalandırdı.

45’inci dakikada topun başına geçen Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.

69’uncu dakikada savunmadan dönen topla Sivasspor yarı sahasında buluşan Osayi’nin rakiplerini geçerek ceza yayının az gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer’de kaldı.

86’ncı dakikada Szalai’nin ceza sahası dışı sol çapraz çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TISSERAND SAKATLANDI

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Sivasspor maçının 21’inci dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ bacağını tutan Tisserand, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyuna devam edemezken, 22’nci dakikada yerine Szalai oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmasının 59’uncu dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can, topsuz alanda bir süre bekledi. Daha sonra kendini yere bırakan İrfan Can’a saha içinde tedavi uygulandı. Oyuna devam etmek isteyen İrfan Can, devam edemeyeceğini anladığı zaman değişiklik istedi. İrfan Can Kahveci 73’üncü dakikada oyundan çıkarken yerine Max Meyer dahil oldu.