Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1438.72
ALTIN
488.67
DOLAR
8.4732
STERLİN
11.7284
EURO
10.0057
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 1-1 

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

12 Eylül 2021 Pazar 19:23
7 Okunma
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 1-1 

2’nci dakikada Gradel’in pası ile ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Yatabare’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

6’ncı dakikada Mesut’un sol kanattan pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi, pasını arda direkteki Rossi’ye çıkardı ancak Uruguaylı futbolcu topa yetişemedi.

12’nci dakikada Mesut’un pasında topla buluşan Rossi rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Uruguaylı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

18’inci dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23’üncü dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Gustavo’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Rossi, pasını altıpas noktasına çıkardı. Yaşanan karambolde top önünde bulan Osayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42’nci dakikada kaleci Altay’ın müdahalesi ile Sivassporlu futbolcu Henrique, yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, daha sonra VAR incelemesinde bulundu. Özkahya, penaltı noktasını gösterirken kaleci Altay’ı sarı kartla cezalandırdı.

45’inci dakikada topun başına geçen Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.

69’uncu dakikada savunmadan dönen topla Sivasspor yarı sahasında buluşan Osayi’nin rakiplerini geçerek ceza yayının az gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer’de kaldı.

86’ncı dakikada Szalai’nin ceza sahası dışı sol çapraz çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TISSERAND SAKATLANDI

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Sivasspor maçının 21’inci dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ bacağını tutan Tisserand, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyuna devam edemezken, 22’nci dakikada yerine Szalai oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmasının 59’uncu dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can, topsuz alanda bir süre bekledi. Daha sonra kendini yere bırakan İrfan Can’a saha içinde tedavi uygulandı. Oyuna devam etmek isteyen İrfan Can, devam edemeyeceğini anladığı zaman değişiklik istedi. İrfan Can Kahveci 73’üncü dakikada oyundan çıkarken yerine Max Meyer dahil oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDemir Grup SivassporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Göztepe - Medipol Başakşehir: 2-1
Göztepe - Medipol Başakşehir: 2-1
Trabzonspor - Galatasaray: 2-2
Trabzonspor - Galatasaray: 2-2
Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı
Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı
Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0
Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor
Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma