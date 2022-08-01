Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarına devam etti.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle divam eden çalışma 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.



Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.