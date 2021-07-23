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Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için  kollar sıvandı, 4 oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:01
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Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı

Süper Lig'in 2021-22 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz'da Dereağzı Tesisleri'nde başladığı çalışmalarına 5 Temmuz'dan itibaren Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. 11 günlük Topuk Yaylası kampının ardından yurt dışı hedefleyen ancak pandemi koşulları sebebiyle hazırlıklarını Samandıra'da sürdüren sarı-lacivertlilerde kadro planlamasında da sona gelindi. Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları eşliğinde analizlerini yapıyor. Yapılan çalışmalarda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira, takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Topuk Yaylası kampında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı İstanbul'a gönderen Pereira, bu sayede kamp kadrosundaki şişkinliği de indirmişti. Teknik ekipçe yapılan gözlemler ve analizler sonucunda bugün 4 ismin daha takımdan ayrılmasına karar verildi. Pereira; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i ise takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını istedi. Takımdan ayrılması planlanan oyuncu sayısı toplamda 9'a çıkarken, yeni sezonun kadro planlaması da son şeklini almaya başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbol
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