Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5’e 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara devam ederken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.,



Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın 11:30'da yapacağı idmanda devam edecek.