Fenerbahçe'de Frey son haftaya yetişecek

İSTANBUL - Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanda sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-lacivertli ekipte Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu çalışmalarına salonda devam ederken, Kasımpaşa maçında ayağının altına darbe alan ve 2 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Mehmet Ekici, bugünkü idmanda takımla çalıştı.



FREY SON HAFTAYA YETİŞECEK



Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan ve 2 haftadır sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayan Michael Frey'in 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İsviçreli golcü futbolcunun son hafta oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.