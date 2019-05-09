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Fenerbahçe'de Frey son haftaya yetişecek

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Frey son haftaya yetişecek

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:51
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Fenerbahçe'de Frey son haftaya yetişecek

İSTANBUL - Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanda sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu çalışmalarına salonda devam ederken, Kasımpaşa maçında ayağının altına darbe alan ve 2 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Mehmet Ekici, bugünkü idmanda takımla çalıştı. 

FREY SON HAFTAYA YETİŞECEK

Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan ve 2 haftadır sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayan Michael Frey'in 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İsviçreli golcü futbolcunun son hafta oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFreySpor Toto Süper Lig
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