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Fenerbahçe'de farklı galibiyet moral oldu

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:51
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Fenerbahçe'de farklı galibiyet moral oldu

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-0’lık farklı bir skorla yenerek umutlandı. Bu sezon ilk kez ligde 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, geride kalan 14 haftada en fazla 2 gol atmıştı. Evinde 2 müsabaka sonra galip gelen Fenerbahçe, Rizespor maçında perdeyi 13’üncü dakikada Berisha ile açtı. Rakibi karşısında üstün oyunu ile beğeni toplayan sarı-lacivertli ekipte, 62’nci dakikada Berisha oyundan çıkarken yerini Serdar Dursun’a bıraktı. Serdar Dursun, devleştiği mücadelede 70, 79 ve 90’ıncı dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaparak 4-0’lık skoru belirleyen isim oldu.

PEREIRA OYUNCULARA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolculara yakın olmak için yedek kulübesinde değişikliğe gitti. Isınma aşamalarında yaşanan iletişi kuvvetlendirmek adına sağ tarafta yer alan yedek kulübesini kullanmaya başlayan Pereira, “Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi, bazen oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde mesafeden dolayı iletişim zorluğu yaşıyorduk ve değişikliği başkan da uygun gördü. Bu değişikliğin şansla alakası yok, tamamen iletişimi daha iyi sağlamak içindi“ ifadelerini kullandı.

SZALAI’DEN 2 ASİST

Sarı-lacivertli ekipte Attila Szalai, 2 golün asistini gerçekleştirdi. 3 maç sonra Rizespor mücadelesi ile 11’e dönen Macar stoper, performansı ile karşılaşmaya damgasını vurdu. Szalai, Serdar Dursun’un kaydettiği 70 ve 90’ıncı dakikalardaki gollere asist katkısı sunarak taraftardan alkış aldı.

SIRADAKİ HEDEF EINTRACHT FRANKFURT

Fenerbahçe’de alınan 4-0’lık galibiyet yüzleri güldürürken sıradaki hedef UEFA Avrupa Ligi. 9 Aralık Perşembe günü evinde 11 puanla grup lideri olan Eintracht Frankfurt’u konuk edecek sarı-lacivertli ekip, bu maçta da elinden gelenin fazlasını yapacak. D Grubu'ndaki 6’ncı ve son maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bir iç saha maçından daha galip ayrılarak taraftarının mutluluğunu sürdürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Eintracht Frankfurt 11 puanla birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 5 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalibiyetMoral
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