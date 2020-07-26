Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3 - 1

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe sezonu 53 puanla 7'nci sırada bitirirken, Çaykur Rizespor 35 puanla 15'inci sırada yer aldı.