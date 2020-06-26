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Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

26 Haziran 2020 Cuma 11:57
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Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL - Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen, ligde ise Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarlarını üzen sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kalan haftalarda teselli arıyor. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Öğrencilerine önlerindeki maçlara odaklanmaları için konuşmalar yapan Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesine şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat Muriç."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBtcTurk Yeni Malatyaspor
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