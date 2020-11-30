Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1308
ALTIN
447.465
DOLAR
7.8132
STERLİN
10.4421
EURO
9.3540
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
Son Dakika
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
Son Dakika
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi 
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı
Son Dakika
12 bin 671 kişi hakkında...
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Son Dakika
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:16
2 Okunma
Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4

2’nci dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Perotti’nin vuruşunda top Rosier’den geri döndü. Dönen topla buluşan Perotti’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

4’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Larin’in pasında topla buluşan Aboubakar, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20’nci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Ghezzal’ın pasında altıpas önünde iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

34’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan Sosa’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand, kafa ile topu arka direğe indirdi. Topu takip eden Cisse’nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

39’uncu dakikada Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

50’nci dakikada Larin kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Mücadelenin 25’inci dakikasında sarı kart gören Larin, 50’inci dakikada Gökhan Gönül’e faul yaptı. Gönül yerde kalırken mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Larin’e sarı kart gösterdi. Larin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan isim oldu.

52’nci dakikada Caner’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

53’üncü dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde Tisserand’dan seken topla buluşan Josef, meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Necip’e aktardı. Necip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

63’üncü dakikada Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan’ın kafa vuruşunda top kaleci Utku’da kaldı.

68’inci dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 1’e indirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan’ın pasında Kemal Ademi topu kafayla indirdi. Topu önünde bulan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ozan’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

78’inci dakikada Mert Hakan’ın Rıdvan’a faul yapmasının ardından karşılaşmanın dördüncü hakemine yönelik itirazlarını sürdüren Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin sarı kart ile cezalandırıldı.

83’üncü dakikada Ozan’ın pasında Caner Erkin ceza sahası solunda topla buluştu. Caner’in ortasında kale önünde bulunan Mert Hakan’ın bekletmeden vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

88’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan N'Koudou’nun pasında arka ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4. Golün ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.

90+7’nci dakikada ceza sahası içinde Thiam’ın vuruşunda Welinton’un müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR’dan pozisyonu inceledi. Numanoğlu’nun penaltıya hükmetmesinin ardından topun başına Ozan Tufan geçti. Ozan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4.

Mücadele 4-3 Beşiktaş üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 3-3
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 3-3
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-4
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-4
Fenerbahçe, puan farkını 10'a çıkarmak istiyor 
Fenerbahçe, puan farkını 10'a çıkarmak istiyor 
Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürmek istiyor
Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürmek istiyor
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1
Başakşehir'in kritik haftası
Başakşehir'in kritik haftası
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma