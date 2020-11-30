Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.