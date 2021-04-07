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Fenerbahçe Beko saha avantajı için parkeye çıkıyor

Turkish Airlines Euroleague’de Fenerbahçe Beko yarın Real Madrid’i yenmesi halinde play-off turunda saha avantajını ele geçirebilmek için Anadolu Efes’in AX Armani Exchange Milan karşısında galibiyetini beklemek durumunda.

07 Nisan 2021 Çarşamba 10:20
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Fenerbahçe Beko saha avantajı için parkeye çıkıyor

Turkish Airlines Euroleague’de son hafta karşılaşmaları yarın oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak. Son haftada Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelirken Anadolu Efes ise deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile mücadele edecek.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MÜCADELE: FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD

Son hafta maçları öncesinde 5’inci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, 7’nci sırada yer alan Real Madrid’i ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekipte hedef, saha avantajını ele geçirip play-off aşamasına geçiş yapmak. Play-off’a kalmayı deplasmanda elde ettiği Bayern Münih galibiyetiyle garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid’i yenerse maç fazlasıyla 4’üncü sıraya yükselecek ve gözünü Cuma günü oynanacak olan AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes maçına çevirecek. Öte yandan İspanyol temsilcisi Real Madrid’in ise bu maçı kaybetmesi durumunda uzun bir sürenin ardından play-off dışında kalabilme ihtimali söz konusu. Fenerbahçe Beko’ya yenilmesi halinde Real Madrid, bir maçı eksik olan Zenit’in kalan iki maçını kazanması durumunda play-off dışında kalacak.

ANADOLU EFES, FENERBAHÇE’NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid’i yenmesi durumunda sarı-lacivertli taraftarların gözü AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes mücadelesinde olacak. Anadolu Efes’in o mücadeleyi kazanması halinde rakibinin üzerinde yer alması garantilenecek olan sarı-lacivertli ekip, normal sezonu 4’üncü sırada tamamlayarak saha avantajını eline geçirmiş olacak.

FENERBAHÇE İÇİN EN İYİ SENARYO 4’ÜNCÜLÜK; EN KÖTÜSÜ İSE 7’NCİLİK

Son maçlar öncesinde sarı-lacivertli ekibin normal sezonu en iyi ihtimalle 4’üncü sırada bitirmesi söz konusu. Bunun için Fenerbahçe’nin Real Madrid’i; Anadolu Efes’in de AX Armani Exchange Milan’ı mağlup etmesi yeterli. Bu durumda diğer maçların skorlarına bakmadan Fenerbahçe Beko, normal sezonu 4’üncü sırada bitirmiş olacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip için en kötü ihtimal ise 7’ncilik olarak gözüküyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için olası 6 senaryo var. Bu senaryolarda değişmeyen nokta ise, Fenerbahçe’nin Real Madrid’e karşı kaybetmesi; Bayern Münih’in ise deplasmanda Barcelona’yı mağlup etmesi olarak göze çarpıyor.

JAN VESELY SAKAT, DE COLO’NUN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe Beko’da kritik Real Madrid mücadelesi öncesinde önemli bir eksik söz konusu. Barcelona ile oynanan mücadelede sakatlanan Çek pivot Jan Vesely’nin sol ayak bileğinde dış yan bağ lezyonu tespit edildi. Dönüş tarihi belli olmayan Vesely, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Takımın bir diğer önemli oyuncusu Nando De Colo’nun ise önemli mücadele öncesinde durumu belirsizliğini koruyor. Diz travması nedeniyle ligde oynanan Pınar Karşıyaka maçında riske edilmeyen Fransız oyuncunun, Real Madrid maçında forma giyip giyemeyeceği maç günü belli olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroleagueFenerbahçe BekoReal MadridBasketbol
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