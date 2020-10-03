Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Milan Nedovic
FENERBAHÇE BEKO: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, Ali Muhammed 11, De Colo 12, Ahmet Düverioğlu 1, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5
KIZILYILDIZ: Hall 2, Loyd 15, Simonovic, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6
1’İNCİ PERİYOT: 24-20
DEVRE: 42-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-41
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Lorenzo Brown oldu.
DHA