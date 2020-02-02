Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119243
ALTIN
303.746
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7759
EURO
6.6174
Dünya THY’yi izledi
Dünya THY’yi izledi
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100 yıllık tanığı camiye gazilik unvanı isteği
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100...
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan...
“Kahvenin karaciğer yağlanmasına gizemli faydası var”
“Kahvenin karaciğer yağlanmasına gizemli faydası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

02 Şubat 2020 Pazar 20:58
20 Okunma
Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Türk Telekom'u 91-67 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 14'üncü galibiyetini elde ederken Türk Telekom ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u konuk etti. Mücadelenin ilk periyodunda Williams'tan bulduğu sayılarla etkili olan ev sahibi ekip, bu çeyreği 21-14 önde tamamladı. 2'nci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe, Nunnally'den bulduğu sayılarla 7:05 kala farkı 18'e çıkardı: 35-17. Periyodun geri kalan bölümünde de Sloukas ile etkili olan sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 54-30 önde kapattı. 3'üncü periyotta her iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanmazken karar periyoduna ev sahibi ekip, 76-54 önde girdi. Son periyotta rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, sahadan 91-67 galip ayrıldı. 

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, Williams 31, Thomas 2, Efe Ergi Tırpancı, Melih Mahmutoğlu 16, Ekrem Sancaklı, Egehan Arna 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4

TÜRK TELEKOM: Campbell 9, Johnson 7, Muhammed Baygül 8, Wiltjer 15, Fall 3, Metin Türen 3, Harris 10, Şafak Edge, Egemen Güven 10, Berkay Taşkıran 2, Efe Beşok

1'İNCİ PERİYOT: 21-14

İLK YARI: 54-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum
Olimpik Tekvando Takımı, Dubai'de şampiyon
Olimpik Tekvando Takımı, Dubai'de şampiyon
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: 4-1
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1
TİGEM, 2019’da 237 yarış tayı sattı
TİGEM, 2019’da 237 yarış tayı sattı
3 puan Trabzonspor'un oldu
3 puan Trabzonspor'un oldu
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Spor federasyonlarında koronavirüs tedirginliği
Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans