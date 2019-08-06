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Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:22
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Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro çalışmaları dahilinde Sinan Güler'in sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanılmadığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko’ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Euroleague'de 20 karşılaşmada forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 1.5 sayı ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sinan Güler, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 5.0 sayı, 1.86 ribaund, 1.63 asist istatistikleri ile mücadele etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoMilli Oyuncu Sinan Güler
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