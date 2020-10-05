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Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:27
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Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferKemal Ademi
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