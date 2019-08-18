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F.Düsseldorf Türk oyuncularla güldü

Fortuna Düsseldorf, Türk oyuncularıyla güldü

F.Düsseldorf Türk oyuncularla güldü

Fortuna Düsseldorf, Türk oyuncularıyla güldü

18 Ağustos 2019 Pazar 10:58
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F.Düsseldorf Türk oyuncularla güldü

İSTANBUL (DHA) 

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta müsabakasında Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giydiği Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşan Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın 1'er gol attığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Werder Bremen ve Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Weser Stadı'nda karşı karşıya geldi. 36'ncı dakikada Kenan Karaman'ın asistinde topu ağlarla buluşturan Rouwen Hennings'in golüyle Fortuna Düsseldorf ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Werder Bremen, 47'nci dakikada Johannes Eggestein'in bulduğu golle skoru eşitledi. Kenan Karaman'ın 52 ve Kaan Ayhan'ın 64'üncü dakikalarda attığı gollerle Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Nuri Şahin 90, Ömer Toprak ise 82 dakika mücadele etti. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Kenan Karaman, 68'inci dakikada yerine Sobottka'ya bıraktı. Kaan Ayhan ise 90 dakika sahada kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fortuna DüsseldorfTürk Oyuncular
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