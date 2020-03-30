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Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay da taburcu edildi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğunu açıkladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:37
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Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay da taburcu edildi

İSTANBUL - Galatasaray’da iyi haberler arka arkaya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Mart’ta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.

Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

ALBAYRAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan 18 Mart'ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf GünayTedavi SüreciTaburcu
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