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Fatih Terim: Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor. Hafta sonu ciddi bir maçımız var. Yarın sakatlardan kim döner, neler yaparız? Biz ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galataasaray camiası, Galatasaray Kulübü. Biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz, karşılığını da beklemek kadar doğal bir hakkımız olamaz” dedi.

Fatih Terim: Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor. Hafta sonu ciddi bir maçımız var. Yarın sakatlardan kim döner, neler yaparız? Biz ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galataasaray camiası, Galatasaray Kulübü. Biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz, karşılığını da beklemek kadar doğal bir hakkımız olamaz” dedi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:44
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Fatih Terim: Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor

İSTANBUL  - Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçında deplasmanda Tuzlaspor’u 4-0 yenerek bir üst tura adını yazdıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için zor bir maç olmadığını söyleyen Terim, “Zorlu bir skor vardı ama zorlu bir maç olmadı. Her saniye istediği şeyi yapan bir Galatasaray vardı. Rakibimizi ciddiye aldık 2-0 mağlup olunca. İlk yarı özellikle sağ taraftan getirdiğimiz pozisyonlarda skor bulsak çok daha farklı olurdu. Üzerimize düşeni yaptık. Göze hoş gelen bir futbol oynadık uzun süre sonra. Ciddi olmadığınızda böyle sonuçlar olabiliyor. İlk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan, skoru isteyen bir Galatasaray vardı ve biz de gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.

“BİZ CİDDİ İŞLERLE UĞRAŞIYORUZ”

Maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Terim, “Rakip hocanın ne dediği beni çok ilgilendirmiyor. Hafta sonu ciddi bir maçımız var. Yarın sakatlardan kim döner, neler yaparız? Biz ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası, Galatasaray Kulübü. Biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz, karşılığını da beklemek kadar doğal bir hakkımız olamaz. Mesele ne, beni de çok ilgilendirmiyor. Maçlardan sonra bu tip şeyler olabiliyor, sonra da öpüşüp barışıyor oyuncular” şeklinde konuştu.

“GÖKHAN’I TABİ Kİ SORACAĞIM”

Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra ile ilgili maçtan önce bilgi almak istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Gökhan’ı sordum, bizim genç takımda oynamış. Kendisini tebrik edecektim, 1 hafta önce ameliyat olup sahaya çıktığı için. Sormam mı, sorarım tabii” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayFutbolZiraat Türkiye Kupası
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