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Fatih Terim için üzgünüm

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm

Fatih Terim için üzgünüm

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm

01 Aralık 2019 Pazar 11:04
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Fatih Terim için üzgünüm

BÜKREŞ  (DHA)

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile eşleştikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mancini, "İstanbul'da çok fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini, "Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve O'nun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINI BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUM"

Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya da, "Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Roberto ManciniFatih Terim
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