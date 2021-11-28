Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 0-2

15’inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Hamsik’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Djaniny, Luckassen’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrası tekrardan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

16’ncı dakikada Djaniny’nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı. Viviano penaltı vuruşu yapıldığı esnada kale çizgisinde olmaması nedeniyle Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı.

17’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Penaltı vuruşunda tekrar topun başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

30’uncu dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner pasını Adnan’a verdi. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gelen bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

31’inci dakikada Karagümrük savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Nwakaeme’nin ceza sahası yayının hemen solundan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1’inci dakikada Trabzon çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Hamsik’in uzun pasıyla ceza sahası arkasına hareketlenen Djaniny, pasını müsait pozisyondaki Nwakaeme’ye çıkardı. Bu oyuncunun kale direğine yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49’uncu dakikada Karagümrük etkili geldi. Caner’in sol kanattan attığı uzun topta ceza sahası arkasına sarkan Emre Mor’un ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

52’nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan topla hareketlenen Abdülkadir Ömür, pasını ceza sahası içerisindeki Djaniny’e verdi. Bu oyuncu pasını sol çaprazdaki Cornelius’a çıkarmaya çalıştı. Savunmanın araya girdiği topu önünde bulan Abdülkadir’in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

62’nci dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür’e verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.