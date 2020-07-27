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Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor’u tek golle yenen Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı: 0-1.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:38
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Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı

İstanbul’da 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından Ege ekibine konuk olan Karagümrük 71’de Sabo’nun golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Fatih Karagümrük 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Karagümrük, finalde Bursaspor’u 4-1 yenen Adana Demirspor’un rakibi oldu.

3’üncü dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Attamah’ın uzun pasında Ramazan ceza sahası içinde kaleci Lukac’la karşı karşıya kaldı. Ramazan’ın şutunda top üstten auta çıktı.

7’nci dakikada bu kez gole Akhisarspor yaklaştı. Onur’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Bjarnason’un şutunu kaleci Aykut güçlükle çıkardı.

31’inci dakikada Sobiech’in pasında Ramazan topa gelişine vurdu. Akhisarspor kalecisi Lukac topu son anda köşeden kornere çeldi.

44’üncü dakikada Karagümrük’te Ndao’nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

48’inci dakikada Ergin’in ortaladığı topu iyi kontrol eden Bjarnason uzak köşeye sert vurdu, top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

56’ncı dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında oluşan karambolde Bertuğ topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

70’inci dakikada Erhan’ın pasında Ali Kaan topa ceza sahası dışından vurdu, kaleci Aykut gole izin vermedi.

71’inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri’nin pasında Sabo topun gelişine plaseyi vurdu, seken top kaleci Lukac’ı yanıltıp ağlara gitti: 0-1.

78’inci dakikada Ergin’in pasında Cocalic yakın mesafeden şutunu çekti top bir kez daha direkten oyun alanına döndü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükTFF 1. LigPlayoffFinal
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