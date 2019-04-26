Fatih Çıplak bir çok takımın radarında

Aldığımız bilgilere göre başta TFF 1.lig olmak üzere bir çok takımın yeni sezon planlamasında yer alıyor. Çıkan haberlerle alakalı Ekrem Konur’a açıklamalarda bulunan Fatih: ”Kahramanmaraşspor ile sözleşmem devam ediyor,gerek kendi kariyer planlamama göre gerek yönetimizin kararına göre önümüzdeki sezon için kararımı vereceğim. Gelen tekliflerden dolayı çok mutluyum. Umarım hayırlısı olur” dedi.

Fatih Çıplak; 2014-2015 sezonunda Sergen Yalçın önderliğinde Sivasspor formasıyla 18 maça çıkan Fatih Çıplak, kariyerinin tırmanışına Milli takıma seçilerek devam ettirmişti. Büyük beklentiler içerisinde Giresunspor’a transfer olan Fatih, talihsiz sakatlığı sonrasında sahalardan 4 ay uzak kalmış ve kariyeri açısından kötü dönem geçirmiştir. Bu sezon Sivas Belediyespor ve Kahramanmaraşspor formalarıyla oynadığı başarılı futboluyla bir çok takımın dikkatini çekmeye devam ediyor.