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Fatih Çıplak bir çok takımın radarında

Bu sezon 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ve Kahramanmaraşspor formasıyla 27 maça çıkan milli futbolcu Fatih Çıplak bir çok takımın radarına girdi.

Fatih Çıplak bir çok takımın radarında

Bu sezon 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ve Kahramanmaraşspor formasıyla 27 maça çıkan milli futbolcu Fatih Çıplak bir çok takımın radarına girdi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:58
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Fatih Çıplak bir çok takımın radarında

Aldığımız bilgilere göre başta TFF 1.lig olmak üzere bir çok takımın yeni sezon planlamasında yer alıyor. Çıkan haberlerle alakalı Ekrem Konur’a açıklamalarda bulunan Fatih: ”Kahramanmaraşspor ile sözleşmem devam ediyor,gerek kendi kariyer planlamama göre gerek yönetimizin kararına göre önümüzdeki sezon için kararımı vereceğim. Gelen tekliflerden dolayı çok mutluyum. Umarım hayırlısı olur” dedi.

Fatih Çıplak; 2014-2015 sezonunda Sergen Yalçın önderliğinde Sivasspor formasıyla 18 maça çıkan Fatih Çıplak, kariyerinin tırmanışına Milli takıma seçilerek devam ettirmişti. Büyük beklentiler içerisinde Giresunspor’a transfer olan Fatih, talihsiz sakatlığı sonrasında sahalardan 4 ay uzak kalmış ve kariyeri açısından kötü dönem geçirmiştir. Bu sezon Sivas Belediyespor ve Kahramanmaraşspor formalarıyla oynadığı başarılı futboluyla bir çok takımın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih ÇıplakFutbolSivas BelediyesporKahramanmaraşspor
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