ERZURUM - Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlamada 40'ıncı olan 'Uçan Türk' lakaplı Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı. İpcioğlu, havalimanında karşılamaya gelen ailesi ve sevenlerine sarılıp, duygulu anlar yaşadı.



2018 Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2022'de de Türkiye'ye ilkleri yaşatan Fatih Arda İpcioğlu, bugün saat 11.00'de uçakla Erzurum'a geldi. Havalimanında Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şube müdürleri ve birçok sporcu tarafından pankart ve bayraklarla karşılanan İpcioğlu, VIP salonuna girişte babası Muhittin ve annesi Hatice İpcioğlu'a sarıldı. Pekin Olimpiyatları'nda, kayakla atlama büyük tepe 1'inci turunda 124 metrelik atlayış ve 109.5 puanla olimpiyat 40'ıncısı olan İpcioğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sezonun başında sağlık ve diğer problemlerden dolayı kota almak bile büyük bir olaydı. Furkan ve ben kendi kotalarımızla olimpiyatlara katıldık, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Olimpiyatlarda 2 defada final turunun ilk yarışmasını katıldım. Bu kayakla atlamada tarihimizde bir ilkti. Kayakla atlama adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Uçan Türk olarak kendimizi gösterdik. Kayakla atlamada Türklerin neler yapabileceğinin mesajını verdik. Umuyorum ki elde ettiğimiz başarı, ileride gelecek nesildeki yeni uçan Türklere ilham olur. Biz sporcular, ülkemize hayırlı ve başarılı bireyler olmaya çalışan insanlarız. Bayrağımızı iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de birçok Dünya Kupası'nda, uçuş rampasında boy göstereceğiz. Son noktayı koymadık. Kariyerim için ikinci olimpiyatlardı. Uçmaya devam ediyoruz. Mart ayına kadar belli bir planımız var. Bütün Dünya Kupası yarışmalarına katılmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere bu sezon olimpiyatlarla beraber 10 yarışa katıldım. Dünya kupalarından sonra uçuş rampalarına geçeceğiz. Burada da atlayan ilk Türkler olacağız. Uçuş rampaları olimpiyatlarda izlediğiniz geniş tepenin iki katı büyüklüğünde. Dünya rekorlarının kırıldığı rampalar. Ülkemiz adına uçulan en uzun mesafeye gitmeye çalışacağız. Marttan sonra imkan ve olanaklara bakarak kariyerime yön vermeyi planlıyorum."



"ARTIK ÜLKEMİZE İLK MADALYAYI GETİRMENİN VAKTİ GELDİ"



Bu kış olimpiyatlarının Türkiye adına unutulmaz olduğunu vurgulayan İpcioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Mutluyuz, gururluyuz. Yeni bir branş, çok fazla örneği olmayan bir branş, insanların hayretle izlediği bir branş. Bunu ben yapıyorum ama sırtımda ve göğsümdeki Türk bayrağı için gerçekleştiriyorum. Yeni uçan Türklere ilham olmak için bunları gerçekleştiriyorum. Umuyorum ki bizden sonraki nesil de bizden aldıkları bayrağı daha iyi yerlerde temsil edecek. Bir sonraki kış olimpiyatlarında ülkemizin hedefini büyütmemiz lazım. Bazı kış sporları federasyonları, bazı ülkelerin kuruluş tarihinden bile daha önce kuruldu. Artık ülkemize ilk madalyayı getirmenin vakti geldi."