Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fantastik bir skor oldu

Sergen Yalçın, “Fantastik bir skor oldu” dedi.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:58
4 Okunma
Fantastik bir skor oldu

İSTANBUL (DHA)

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Toplantıda basın mensuplarından soru alamayan Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Erken gelen gollerin gidişatı değiştirdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda artık maçlar zor, herkes mücadele ediyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyunlar kolay olmuyor. Alınan skor fantastikti. Beklediğimiz bir skor değildi. 15 dakikada 3 gol gelmesi gidişatı değiştirdi. Rakibin direncini erken kırdı. Farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. En iyi oyunu oynadık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Final yolunda önemli bir engeli atık. Artık önümüzdeki hafta daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz şu anda bu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınBeşiktaşAtakaş Hatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıfbank Avrupa ikincisi
Vakıfbank Avrupa ikincisi
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi
Kadın A Millî Takımı'nın maç programı belli oldu
Kadın A Millî Takımı'nın maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi maç programı belli oldu
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta
Josef Sural unutulmadı
Josef Sural unutulmadı
Beşiktaş tam gaz, Galatasaray takipte
Beşiktaş tam gaz, Galatasaray takipte
Bursaspor kadro istikrarını yakalayamadı
Bursaspor kadro istikrarını yakalayamadı
Mustafa Er İsyan Sonunda Bayrağını Açtı!..
Mustafa Er İsyan Sonunda Bayrağını Açtı!..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma