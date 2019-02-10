Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı İs

KONYA,(DHA)

Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stad'ında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

