EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.



Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:



A GRUBU



İzlanda-Romanya



Bulgaristan-Macaristan

B GRUBU



Bosna Hersek-Kuzey İrlanda



Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C GRUBU



İskoçya – İsrail



Norveç - Sırbistan

D GRUBU



Gürcistan-Belarus



Kuzey Makedonya-Kosov