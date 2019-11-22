Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106285
ALTIN
270.184
DOLAR
5.7176
STERLİN
7.3564
EURO
6.3224
Kuru havada virüs riski
Kuru havada virüs riski
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 15:45
3 Okunma
EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

A GRUBU

İzlanda-Romanya

Bulgaristan-Macaristan

B GRUBU

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C GRUBU

İskoçya – İsrail

Norveç - Sırbistan

D GRUBU

Gürcistan-Belarus

Kuzey Makedonya-Kosov

DHA

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 Play-off EşleşmeleriEURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Denizlispor'da futbolcular temkinli
Denizlispor'da futbolcular temkinli
Antalyaspor'da 2 eksik
Antalyaspor'da 2 eksik
Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz
Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Abdullah Avcı 11'ini buldu
Abdullah Avcı 11'ini buldu
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor
Manisa FK kale gibi
Manisa FK kale gibi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans