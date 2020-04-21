Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler...
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca:...
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre'...
Yaralanmalara dikkat!
Yaralanmalara dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

21 Nisan 2020 Salı 13:30
0 Okunma
Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR - Kaza, dün akşam, Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

Kaan Öztürk'ün acı haberi, kentte ve Eskişehirspor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımlanarak, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuEskişehirsporlu Futbolcu Kaan ÖztürkKazada Yaşamını Yitirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs
İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu
Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda
Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu
Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu
Antalya dünyadaki lig maçlarına talip
Antalya dünyadaki lig maçlarına talip
Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız
Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı