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Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

Eskişehirspor’da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Coşkun Demirbakan’ın yerine teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Bu hafta oynanacak olan Boluspor maçının çok önemli olduğunu ifade eden Eskişehirspor’un yeni teknik patronu Mustafa Özer, “Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

Eskişehirspor’da karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Coşkun Demirbakan’ın yerine teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Bu hafta oynanacak olan Boluspor maçının çok önemli olduğunu ifade eden Eskişehirspor’un yeni teknik patronu Mustafa Özer, “Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:58
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Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

ESKİŞEHİR - TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından, takımın başına 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve teknik direktör Mustafa Özer imza öncesi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Coşkun Demirbakan’ın 12 hafta Eskişehirspor’a hakkıyla hizmet vererek bayrağı yere düşürmediğini ifade eden Akgören, “Dünyanın her yerinde ve Türkiye’de sonuç istediğimiz gibi gelişmediğinde futbolda önce teknik kadroda değişiklik olur, kan değişikliği sağlanır. Bu tutmazsa başka operasyonlara gidilir. Eskişehirspor’un sorunları nedeniyle farklı operasyonlar yapma şansımız yok. Mecburen kan değişikliğine gitme zorunluluğu olmuştur. Kişiliğine, kalitesine, futbol adamlığına kefil olduğumuz, uzun yıllardır tanıdığımız genç, aktif dinamik, başarıya aç, kendi kariyeri için üstün çabalar sarf edeceğine inandığımız birini aradık. Bu temel nitelikler doğrultusunda, geniş kapsamlı bir araştırma yaptık ve ön plana Mustafa Özer çıktı. Kendisiyle bir telefon görüşmesiyle her şeyi tamamladık” dedi.

Mustafa Özer’in görüşme sırasında herhangi bir şart ortaya koymadığını kaydeden Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, “Mustafa hocamız ‘herhangi bir şart yok emrinizdeyim, gerekirse boş kağıda imza atarım’ dedi. Eskişehirspor’u çalıştırmanın kendisinin hayali olduğunu söyledi. 15 yıldır kendisini tanırım, futbolculuğundan sonra bağımız kopmadı. Kendisini nasıl geliştirdiğini takip ettim. Türkiye’de az sayıda teknik adamın sahip olduğu pro-lisansa sahip. Güvendiğimiz için de davet ettik. Değişikliğin camiaya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TAKIMI LİGDE TUTMAK"

Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Mustafa Özer ise 2003 yılında futbolu bıraktıktan sonra 1’inci Lig ekiplerinde ve milli takımlarda çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Eskişehirspor’un futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve ilk hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu belirten Özer, “Bugün yeniden futbolculuk kariyerimde önemli yeri olan Eskişehirspor’a, evimize dönüyoruz. Eskişehirspor’un camia olarak, tribünleri olarak, spor platformunda ne kadar önemli bir yerinin olduğunun bilincinde olarak buradayız. Ne kadar zor günler yaşarsa yaşasın Eskişehirspor her zaman ayakta kalacaktır. Biz de bunu başarmak için buradayız. Bizi bekleyen zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şimdi önümüzde bizi bekleyen Pazar günü oynayacağımız Boluspor maçımız var. Öncelikle bu maçı ve ardından kamp sürecini çok iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakacağız” dedi.

Açıklamaların ardından Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporMustafa Özer
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