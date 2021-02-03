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Eski Başkan Mestan’dan Ali Akman açıklaması Geldi..

Bursaspor’un eski Başkanı Mesut Mestan, Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’a transferi ile ilgili açıklamada bulunarak.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:28
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Eski Başkan Mestan’dan Ali Akman açıklaması Geldi..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mevcut Başkan Erkan Kamat’ın, 18 yaşındaki futbolcunun kulüpten bedelsiz olarak ayrılmasını eski yönetime bağlaması sonucu açıklama yapma gereksinimi duyduğunu dile getiren Mestan, şu ifadeleri kullandı. Değerli Bursaspor kamuoyu; Bursaspor Yönetim Kurulu ve profesyonellerinin, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına yapmış oldukları asılsız ve talihsiz beyanlarına istinaden tarafımca açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bugüne kadar şahsım ve yönetim kuruluma yönelik asılsız haberlerin karşılığında kulübümüz tarafından doğru bilgilendirilmenin yapılmasını bekledim. Ancak maalesef hiçbir konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz’ın sözleşmelerini 2024 yılına kadar görev aldığımız dönem süresinde uzattık. Ali Akman ile ilgili yapmış oldukları gerçeği yansıtmayan, mantık dışı açıklamaları şaşkınlık ile okudum. Ali Akman’a ne gibi bir muamele yapmışız ki sözleşme uzatmamış? Görev aldığımız süre boyunca, sözleşme uzatmak için defalarca Ali Akman ve ailesi ile görüşmeler yaptık. Hem mevcut sözleşmesine tadil, hem de uzatmak için yapmış olduğumuz tüm taslakları kendileri ile paylaştık. Hatta söz konusu taslağı birebir görüştüğüm Ali Akman’a bizzat kendim sordum. Tarafıma sürekli "Ailem ile görüşeceğim" bilgisini verdi. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadık. Genel Kurul öncesinde yine sözleşme uzatmak için girişimde bulunduk ve hatta maddi anlamda mevcut sözleşmesinin iyileştirilmesi yönünde tadil sözleşmesi yaptık ve bu sefer imzalı bir şekilde ve yönetim kurulu kararı alarak bizzat Ali Akman’a oynanacak hazırlık maçı öncesinde kendisine verdim. Hazırlık maçı öncesinde tarafımıza Ali Akman tarafından hiçbir dönüş olmaması sebebi ile tekrar ailesini arayarak izah ettim. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadığımızdan dolayı, almış olduğumuz yönetim kurulu kararını iptal ederek imzalı olarak vermiş olduğum sözleşme aslını da Sportif Direktörümüz Mustafa Gönden bizzat Ali Akman’dan almıştır. Ali Akman’ın kulüpten ayrılacak olmasının geçmiş yönetimin hatası olduğunu beliren mevcut başkanın "Geçen sene çocuğu küstürmüşler, bir de üstelik sözleşme süresi azaldığı halde yeni mukavele yapmamışlar. Bu sene bir şans verdik ve sözleşmesini uzatmak istedik; ancak bu şu ana kadar mümkün olmadı" ifadesinin yakından veya uzaktan hiç bir gerçeklik payı yoktur. Mevcut sözleşmesi devam ederken, Ali Akman’ın transferi inşallah Bursaspor’un menfaati doğrultusunda yapılmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eski Başkan Mestandan Ali Akman Açıklaması Geldi..
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