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Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı. 

Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı. 

05 Mart 2019 Salı 09:44
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Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hamza HamzaoğluErzurumspor
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