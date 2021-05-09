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Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5'inci teknik adamdı.

09 Mayıs 2021 Pazar 12:55
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Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

ERZURUM, (DHA)

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında evinde Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yılmaz Vural’ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkan Erzurumspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

TAKIM UĞUR BAYARSLAN’A EMANET

Yılmaz Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal’ın ardından Erzurumspor’un 5’inci teknik direktörü olarak görev yaptı. Mavi-beyazlılarda ligin 41’inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan’ın görev yapması bekleniyor.

Bu arada Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas’la ilgili yönetimin yeni bir karar alabileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralErzurumsporSona ErdiKasımpaşaBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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