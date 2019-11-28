Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107126
ALTIN
269.802
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4390
EURO
6.3435
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak...
'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek
'Piyanonun altın kızı' New York'ta...
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak

TFF 2’nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, uzun vadede Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak

TFF 2’nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, uzun vadede Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:26
7 Okunma
Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak

SAMSUN - Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam  basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antrenörlük hayatında hep Süper Lig’de takım çalıştırdığını belirten Sağlam, “Benim buraya gelişim birçok insan için sürpriz oldu ama bence ülke futboluna da düşünce devrimi, bakış açısı olarak da geçebilir. Artık bundan sonraki süreçte başka antrenörler de futbol adına değerlere sahip, düzgün bir kulüp yapılanması, kulüp içi düzgün bir organizasyon, ekonomik olarak desteklenmek, kurumsal olarak bu yapının takımın performansına olumlu etki etmesi, futbolcu anlamında değerlendirdiğiniz zaman yaşanabilecek ve futbol oynanabilecek çok güzel bir şehir, güzel ve donanımlı bir tesis, modern bir stat, şehirde futbola ait sevginin ve taraftarlık bilincinin oluşması, maçlara baktığımız zaman taraftarların takımının ikinci ligde oynamasına rağmen 10-15 bin bazı maçlarda daha kalabalık seyirci ile oynanması, dışarıdaki algıya baktığımız zaman her zamanki gibi Samsunspor aşağı lige inse bile büyüklüğünden futbol kamuoyundaki olumlu algısından en ufak bir şey yitirmemiş olmasıdır. Bir antrenör ve futbol adamı için burada başarılı olmamızı sağlayacak her şey mevcut. Bundan sonra yapmamız gereken bir iş var. Kulüp içi organizasyonu çok iyi planlayıp, şehrin dinamiklerini de takıma katkı sağlayabilecek şekilde yönlendirebilirsek bu oluşturacağımız sinerji bizi çok farklı yerlere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ SÜPER LİG’İN 6’NCI ŞAMPİYONLUĞU”

Amaçlarının önce Yılport Samsunspor’u 1’inci Lig’e çıkartıp daha sonra da Süper Lig’e taşımak olduğunu söyleyen Sağlam, “Ondan sonra kulüp içi organizasyonla beraber şehir desteğini de tam olarak arkamıza alarak çirkinleşmiş, batığa saplanmış, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde çok çirkin bir şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve saha dışında spor adına davranışların iyice yozlaştığı bir futbol ortamında Samsunspor’un böyle aşağıdan çok sağlam temeller üzerine kurularak Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi bende var. Samsunspor’u, Süper Lig’e taşırken, bu gerçeklerle az önce saydığım futbol adına çirkinliklerinden arındırarak herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ön plana çıkaran, bugün spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış, sahiplenmiş ve bunu uygulayarak Türk futboluna bir güneş gibi Samsunspor’u çıkarmak ve sunmak istiyoruz. Daha sonrasında da Süper Lig’de kalıcı olan bir Samsunspor, daha büyük hedefleri kovalayacak, Avrupa kupalarına oynayan ve sonrasında da inşallah Süper Lig’in 6’ncı şampiyonu olarak da Samsunspor’u bu başarıyla tanıştıracağız. Uzun vadedeki hedefimiz bu” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamSüper LigYılport SamsunsporTeknik Direktör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans