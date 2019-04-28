Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229
Ersun Yanal soru almadı!
Son Dakika
Ersun Yanal soru almadı!
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Perpa'da yangın
Perpa'da yangın
TikTok daha güvenli nasıl kullanılır?
TikTok daha güvenli nasıl kullanılır?
'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'
'Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor'

Ersun Yanal soru almadı!

Ersun Yanal soru kabul etmedi

Ersun Yanal soru almadı!

Ersun Yanal soru kabul etmedi

28 Nisan 2019 Pazar 11:43
0 Okunma
Ersun Yanal soru almadı!

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, müsabakanın ardından basın toplantısına katılan Yanal, soru kabul etmedi. Ersun Yanal'ın soru almayacağının açıklanmasının ardından birçok basın mensubu toplantı odasını terk ederken, Yanal az sayıda kalan basın mensubuna açıklamalarda bulundu.

10 kişi kaldıktan sonra mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka izlediklerini dile getiren Yanal, "Oyun bizim adımıza yıpratıcıydı. Biz kazanmak için oynarız, kazanmak için sahada bulunuruz. En azından 10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkileyiciydi. Bu kadar kolay ve bu kadar basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Biz buna alışık bir takım değiliz, bu pozisyonda olmaya alışık değiliz ama Fenerbahçe'yi de bu kadar kolay şekilde eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Önümüzdeki birkaç günde medya ekibimizle bazı şeyler paylaşacağız. Kayserispor maçının ardından MHK değişmişti. Ortaya konulan tutum belliydi. Bildiğimiz ve öğrendiğimiz sezonları Fenerbahçe'ye tekrar yaşatmaya çalışacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalFenerbahçeTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Kadınlarda ilk finalist Çukurova Basketbol
Kadınlarda ilk finalist Çukurova Basketbol
Fatih Çıplak bir çok takımın radarında
Fatih Çıplak bir çok takımın radarında
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Bülent Korkmaz: Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim
Bülent Korkmaz: Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim
Bursaspor’dan en fazla gol Akhisarspor’a
Bursaspor’dan en fazla gol Akhisarspor’a
Golfün yıldızları Samsun’da buluşuyor
Golfün yıldızları Samsun’da buluşuyor
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Burak Yılmaz, iki takımı geride bıraktı
Burak Yılmaz, iki takımı geride bıraktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans