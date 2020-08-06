Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor
Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute...
Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi?
Koronovirüs köpeklerden insana geçer mi?
LİTOTERAPİ
LİTOTERAPİ
SICAKLAR TEHLİKELİ OLABİLİR
SICAKLAR TEHLİKELİ OLABİLİR
Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin
Gebelik diyabetini doğum sonrası da...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu.

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:02
0 Okunma
Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, dün İstanbul’a gelen teknik direktör Erol Bulut’un takımın başına geçirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. Yuvana hoş geldin Erol Bulut. Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErol Bulut Resmen Fenerbahçede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor
Kazada bacağını kaybetti, şimdi ampute milli takımı hedefliyor
Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış
Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış
Alanyaspor'da 15 oyuncu geldi, 10 oyuncunun sözleşmesi bitti
Alanyaspor'da 15 oyuncu geldi, 10 oyuncunun sözleşmesi bitti
Başakşehir, tur için Kopenhag karşısında
Başakşehir, tur için Kopenhag karşısında
Ali Koç: Var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız
Ali Koç: Var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız
Bakan Kasapoğlu’ndan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti
Bakan Kasapoğlu’ndan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı