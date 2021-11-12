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Erol Bulut: Maksimum puanı almaya çalışacağız

12 Kasım 2021 Cuma 15:19
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Erol Bulut: Maksimum puanı almaya çalışacağız

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmana çıkacağı Trabzonspor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyleyerek, 15 puanın iyi olduğunu ama önemli maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirtti. Bulut, "Trabzonspor'la bizi zor bir maç bekliyor. 7 maçlık bir periyot var. Maksimum 21 puan alınacak gibi bir durum var. Biz maksimum ne alabiliyorsak onu almaya çalışacağız " dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu.

İKİNCİ YARIYA İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİRMEYİ İSTİYORUZ

Takımın eski sistem üzerinden devam ettiğini ve duruma göre 4'lü sisteme dönebildiklerini söyleyen Bulut, ilk yarı alabildikleri kadar puan almaya çalıştıklarını ifade etti.

İkinci yarıya istedikleri puanla girmek istediklerini belirten Erol Bulut, "Takımımızın genel durumuna baktığımızda yaptığımız transferlerin takıma adapte süresi vardı. Puan olarak 15 puan iyi ancak daha iyisi olabilirdi. Önemli maçlarda puanlar kaybettik. Eski sistem üzerinden devam ediyorduk ama zaman zaman 4'lü sisteme dönmemiz gerekebilir. Önümüzde Trabzonspor maçı var, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orada bizi zor bir maç bekliyor. 7 maçlık bir periyot var. Maksimum 21 puan alınacak gibi bir durum var ortada. Biz maksimum ne alabiliyorsak onu almaya çalışacağız. İlk yarı alabileceğimiz kadar puanlar alıp ikinci yarıya istediğimiz gibi girmeyi istiyoruz. İkinci yarılar takımlar birbirini daha iyi tanıdığı için daha zor geçiyor. Yapacağımız birkaç transfer ikinci yarıda inşallah bizi daha iyi bir konuma getirecektir" ifadelerini kullandı.

"BİZ HER MAÇA 3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKIYORUZ"

Her maça 3 puan almak için çıktıklarını, 3 puan olmasa da 1 puan almak için oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Rakip hangi takım olursa olsun. Galatasaray'a karşı da çok iyi bir oyun sergilemiştik. Ofsayttan yediğimiz bir gol vardı. Ama farklı değerlendirildi. İyi oynadığımız bir maçtı ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa maçında bunu daha iyi yaptık ve galibiyetle sonuçlandı. İnşallah Trabzonspor karşısında da ne alabiliyorsak onu alacağız. 3 puan alabilirsek 3 puan, 1 puansa 1 puan" diye konuştu.

"SADECE ORTA HAKEMİ SUÇLAMAMAK LAZIM"

Geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçta hakem Halis Özkahya'nın karşılaşmayı 4 dakika erken bitirip oyuncuları tekrardan sahaya çağırarak kalan dakikaları oynatması ile ilgili hatada maçın skorunu değiştirecek bir durum olmadığını ve sadece orta hakemi suçlamamak gerektiğini belirten Bulut şunları söyledi: "Daha önce de söylemiştim, sonuçta bir hata yapıldı. Herkes hata yapabilir, hakemler de hata yapabiliyor, bizler de hata yapıyoruz. Hata oranına baktığımızda maçın skorunu değiştirecek bir hata olmadı. Zaten 9 dakikalık bir uzatma olmadı maça baktığımızda. Bizler de neden bu kadar uzatıldı diye kulübede şaşırdık. Maç bittiğinde hakemimiz bu sonuca vardı. Sadece orta hakemi suçlamamak lazım bence. Yeterince yardımcılar var etrafta. Yan hakem var 4'üncü hakem var. Orta hakem daha erken ikaz edilebilirdi. Bu olmadı, her şeyin sorumlusu orta hakem oldu. Diğer arkadaşları da bence biraz sorgulamaları gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutGaziantep FK
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