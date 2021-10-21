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Erol Bulut: Deplasman stratejimizi değiştirmeliyiz

21 Ekim 2021 Perşembe 13:45
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Erol Bulut: Deplasman stratejimizi değiştirmeliyiz

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk edecekleri GZT Giresunspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirerek, deplasmanda üst üste kaybedilen puanlarla ilgili deplasman stratejilerini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu.

Teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın deplasmanda iyi oyunlar sergilediğini ancak puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Bulut, deplasmandaki stratejiyi ve oyun felsefesini değiştirmeleri gerektiğini anlatarak, "11 puanda olmamız bazı kişiler için iyi olabilir ancak ben kendi ve takımım adına söylüyorum bugüne kadar gösterdiğimiz performanslar oynadığımız oyunlar, iyi oynadığımıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. 15-16 puanda olabilirdik. Ama bu futbol, her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Beşiktaş maçını, Malatya maçını hatırlayalım. Kazanmamız gereken puanlar vardı maalesef alamadık. Son oynadığımız Hatay maçında bu sezon oynadığımız maçlar arasında en vasat oynadığımız maçtı. Bize yakışmadı çünkü gerçekten iyi oyuncularımız ve iyi bir takımımız var'' dedi.

"HATALARI ANALİZ EDECEĞİZ"

Takımın daha iyi performans gösterecek kapasitede olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, eksiklikler ve hatalar üzerine çalışıp bunları analiz edeceklerini kaydetti.

Takımın fazla inişli çıkışlı grafiği olmaması gerektiğini dile getiren Bulut, istikrar gerektiğini söyleyerek, ''Takım daha iyi performans gösterebilir. Bu yüzden bu eksikliklerin üzerine çalışacağız. Hatalarımızı analiz edeceğiz. Yaptığımız toplantıda da bunu görüştük. Özellikle bunları çalışacağız. Bu hafta Giresun’a karşı önemli bir maçımız var. Mutlaka bu maçtan 3 puan çıkarmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasiteye de sahibiz. Evimizde iyi performans sergiliyoruz. Deplasmanda iyi sergilediğimiz performanslarımız da oldu ama puan alamadık maalesef. Deplasmandaki stratejimizi ve felsefemizi belki biraz değiştirmemiz gerekiyor. Sonuçta bunu çalışarak yapacağız. Antrenmanlarda çalışacağız. Fazla inişli çıkışlı grafik olmaması gerekiyor aslında. Bir hafta 10 üzerinden 8 buçuk oynuyorsunuz bir hafta sonra 3 buçuk oynuyorsunuz. Bu şekilde istenilen hedefe ulaşılamaz. Bu yüzden bir istikrar gerekiyor. Bu istikrarı tutturmaya çalışacağız'' diye konuştu.

Öte yandan futbolcular ve teknik heyet takımın savunma oyuncusu Hamza Mendyl'e doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Hamza Mendyl'e tecrübeli hocası Erol Bulut pastadan ikram etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut
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