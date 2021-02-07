Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor

Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını altını çizerek, şunları söyledi: "İlk yarı rakip daha çok topla oynadı ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53'üncü dakikada golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe'ydi, tek kale oynayan bir takım vardı. Daha çok gol pozisyonuna giren takım bizdik. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik."

"BEN OFSAYT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ofsayttan iptal edilen golün ofsayt olmadığını düşündüğünü kaydeden Bulut, "Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor" diyerek sözlerini noktaladı.