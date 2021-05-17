Erkan Kamat yönetim listesini sunan ilk isim oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç‘e yönetim kurulu aday listesini veren Erkan Kamat yaptığı açıklamada “Yönetim kurulu olarak listeleri tamamladık. Noter imzalarını da tamamladık. Dosyamız inşallah kabul görür, Bursaspor kongre üyeleri inşallah bizlere teveccüh gösterir. Fedakarlık yapan herkese, onurlu mücadele yapan futbol takımımıza, altyapıda çalışan evlatlarımıza Bursaspor için kim bir şey verdiyse hepsine teşekkür ediyorum. Genel kurul pandemiden dolayı erken yapma girişimlerimiz maalesef sonuçsuz kaldı. Liglerin başlamasına 3 ay kala ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. Bursaspor’un hak ettiği şekilde idare edip en üst yer olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben Bursaspor’un bir askeriyim. Bursaspor’un emrindeyiz. Hukuki ve mali açıdan herkesin hakkını korudum. Göreve diğer adaylar gelirse onlara da yardımcı olacağız. Biz devam edersek 1 Eylül’den itibaren tüm mali süreci en ince ayrıntısına kadar detaylı açıklama yapacağız dedi.