Erkan Kamat “Bu takımı Kimse”Tutamaz Dedi…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Allah'ın izniyle bu takımı, bundan böyle kimse tutamaz" dedi. Adana Demirspor‘a sahasındaki ilk yenilgiyi tattıran Bursaspor‘da büyük sevinç yaşanıyor. Maçtan sonra futbolcuları ayakta alkışlayan Erkan Kamat yönetimi, daha sonra kendi arasında bir araya gelerek, galibiyet pozu verdi. Başkan Kamat ve yöneticiler, sevinç pozunu “inananların zaferi” notuyla paylaştılar.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”.. Başkan Kamat, Adana Demirspor galibiyeti için otelin önünde yaptığı açıklamada, “Bu 3 puan, galibiyetten de öte… Birlikten kuvvet doğar. Bu takımla gurur duyuyoruz. Başarılı sonuçların devamının geleceğine inanıyorum. Allah‘ın izniyle bu takımı, bundan böyle kimse tutamaz!” diye konuştu.